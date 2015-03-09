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Parktaki cinayetin zanlısı teslim oldu

İzmir’in Konak ilçesinde, köpeğini parkta gezdirirken öldürülen İsmail Alay'ın katil zanlısı Halil Hıdır Ş., adliyeye giderek polise teslim oldu

Parktaki cinayetin zanlısı teslim oldu

İzmir’in Konak ilçesinde, köpeğini parkta gezdirirken öldürülen İsmail Alay'ın katil zanlısı Halil Hıdır Ş., adliyeye giderek polise teslim oldu

09 Mart 2015 Pazartesi 16:43
Parktaki cinayetin zanlısı teslim oldu
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OLAY, geçen Cuma günü saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Adile Naşit Parkı’nda meydana geldi. Parkta gezen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir şahıs görünce durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, şahsın İsmail Alay (28) olduğu ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi.
Öte yandan İsmail Alay’ın Zeyna isimli rottweiler cinsi köpeğini parkta gezdirdiği sırada saldırıya uğrayıp öldürüldüğü öğrenildi. Alay’ın, köpeği sahibinin cesedine uzun süre bakarak gözünü ayırmadı. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi İsmail Alay, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Ankara'nın Sincan ilçesinde toprağa verildi.
ADLİYEDE POLİSE TESLİM OLDU
Polis ekipleri, olay yerindeki ev ve işyeri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alıp İsmail Alay'ı öldüren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlatırken, bugün İzmir adliyesine avukatı ile gelen 24 yaşındaki Halil Hıdır Ş., İsmail Alay'ı öldürdüğünü belirtip polise teslim oldu. Adliye karakolunda gözaltına alınan Halil Hıdır Ş., Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Halil Hıdır Ş.'nin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 
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Son Güncelleme: 09.03.2015 15:47
Anahtar Kelimeler:
ParkkCinayetBarbaros MahallesiPark
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