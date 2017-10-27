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Parkta şok eden manzara! Kolonya içip kendini öldürdü

Karabük’te kolonya içtiği iddia edilen bir şahıs bank üzerinde ölü bulundu

Parkta şok eden manzara! Kolonya içip kendini öldürdü

Karabük’te kolonya içtiği iddia edilen bir şahıs bank üzerinde ölü bulundu

27 Ekim 2017 Cuma 07:49
Parkta şok eden manzara! Kolonya içip kendini öldürdü
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EDİNİLEN bilgiye göre, Şehirlerarası Otobüs Terminali arka kısmında yer alan bank üzerinde uzun süredir hareketsiz bir şahsın yattığını gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın öldüğünü belirlemesi üzerine durum daha sonra polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekti. Bu sırada terminalde bekleyen vatandaşlar ise yaşananları ise meraklı gözlerle izledi.

Bankta ölü olarak bulunan şahsın 38 yaşında Harun N. olduğunu tespit edilen ekipler şahsın yanında bulunan poşetlerden birinde iki adet boş kolonya şişesi buldu. Kolonya içtiği için hayatını kaybettiği tahmin edilen şahsın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi yapılmak üzere Karabük eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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