Park halindeki otomobil alev alev yandı

MAVİKENT Mahallesi Yenicepınar mevkisinde oturan Süleyman İşiyen'in (60) evli olduğu Marina Löser'in kızı Silvana Löser'e ait park halindeki 07 MA 2509 plakalı otomobilde önceki gün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören Süleyman İşiyen ve ailesi kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, alevlerin kapladığı otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Süleyman İşiyen, "Alman vatandaşı olan eşimin kızına ait otomobilimiz sabaha karşı saat 04.00 sıralarında yandı. Aracımız evin önündeydi. Kendi çabalarımızla söndürmeye çalıştık. İtfaiye gelinceye kadar alevleri biraz hafiflettik ama yine de yanmaktan kurtaramadık. Alevlerin çevreye sıçramasından korktuk. Yolun karşısı ormanlıktı. Yanabilirdi. Bahçedeki köpeklerimizin ısrarlı havlamasıyla uyandık. İlk alevlerin aracın altında başladığını fark ettik. Aracımızın kundaklandığını sanıyorum. Çünkü aracımız bir ay önce bakım servisinden geldi. Herhangi bir arızası yoktu. Bir de dizel araç öyle kolay yanmaz. Aracımızın kundaklandığına inanıyorum" dedi.