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Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı

Konya’da yanan araç kullanılamaz hale gelirken, elinde bidonla sokağa giren ve kaçan şüpheli bir kişi güvenlik kamerasına yansıdı

Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı

Konya’da yanan araç kullanılamaz hale gelirken, elinde bidonla sokağa giren ve kaçan şüpheli bir kişi güvenlik kamerasına yansıdı

16 Mart 2018 Cuma 08:48
Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı
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KONYA'DA park halindeki hafif ticari araç kundaklandı. Aracın kundaklandığı sokağa elinde bidonla gelen bir kişi ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 00.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Vefa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde olan Muammer B’ye ait 42 CEF 87 plakalı hafif ticari aracın yandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Olay yeri inceleme ekipleri ise camının kırıldığı, benzin dökülerek kundaklandığı değerlendirilen araç üzerinde inceleme yaptı. Ekiplerin inceleme yaptığı aracın bazı parçaları ise sokak üzerinde bulundu.

Aracın kundaklandığı sokağa elinde bidonla giren şahıs kamerada

Öte yandan, aracın kundaklandığı sokağa elinde bidon ile gelen bir kişi, bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri görüntüleri incelemeye aldı. Araç sahibi Muammer B.’nin babası Emin B, “Evinden uzaklaştırmışlar buraya kadar getirmişler burada zarar vermek için yakmışlar işte” şeklinde konuştu. Polis ekipleri araç sahibi Muammer B.’nin eşinin eski kocasının olayı gerçekleştirmiş olabileceği iddiası üzerinde dururken, olayın şüpheli veya şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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park halindeki hafif ticari araç kundaklandı
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