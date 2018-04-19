Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!

Park halindeki aracı çekiciyle çalmaya çalıştılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde park halindeki aracı çekici ile çalmaya çalıştığı iddia edilen ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Park halindeki aracı çekiciyle çalmaya çalıştılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde park halindeki aracı çekici ile çalmaya çalıştığı iddia edilen ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

19 Nisan 2018 Perşembe 21:11
Park halindeki aracı çekiciyle çalmaya çalıştılar
banner404

İDDALARA göre, Çay Mahallesi Metin Yurtbay Caddesi üzerinde dün gece 22.30 civarında 6 şahıs H.Ü. (25), T.A. (35), S.K. (22), C.N. (27), C.Y. (39), I.E. (51), Cem S.B.'ye ait 34 JE 1087 plakalı aracı çekici ile çalmaya çalıştı. 155 Polis İmdat'a gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polisler zanlıları kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahıslar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden İ.E., C.Y., C.N. ve H.Ü. Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.A. ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakÇaycuma İlçesiÇay Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da baba oğul kıskıvrak yakalandı
Ankara'da baba oğul kıskıvrak yakalandı
Kız arkadaşı tarafından vurularak öldürüldü
Kız arkadaşı tarafından vurularak öldürüldü
Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheliye kırmızı bülten
Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheliye kırmızı bülten

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim