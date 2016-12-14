Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

 Paris saldırılarının keşifçisine 10 yıl 9 ay hapis

Paris terör saldırılarıyla ilgili olduğu gerekçesiyle Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yakalanan DEAŞ militanı 27 yaşındaki Ahmet Dahmani, 10 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı Dahmani ile birlikte yargılanan Suriyeli Ahmet Tahir ve Muhammet Verde ise 7'şer yıl 10'ar ay hapse mahkum edildi.

 Paris saldırılarının keşifçisine 10 yıl 9 ay hapis

Paris terör saldırılarıyla ilgili olduğu gerekçesiyle Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yakalanan DEAŞ militanı 27 yaşındaki Ahmet Dahmani, 10 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı Dahmani ile birlikte yargılanan Suriyeli Ahmet Tahir ve Muhammet Verde ise 7'şer yıl 10'ar ay hapse mahkum edildi.

14 Aralık 2016 Çarşamba 16:26
 Paris saldırılarının keşifçisine 10 yıl 9 ay hapis
banner404
GEÇEN yıl 13 Kasım'da Paris'te meydana gelen saldırıların keşifçisi olduğu iddiasıyla G-20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı 16 Kasım'da Manavgat'ta yakalanan Fas uyruklu Belçika vatandaşı DEAŞ militanı Ahmet Dahmani ile onun Suriye'ye kaçmasına yardım etmek için Suriye'den geldiği öne sürülen 30 yaşındaki Ahmet Tahir ve 24 yaşındaki Muhammed Verde'ye, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 10'ar yıl 9'ar ay hapis cezası az olduğu gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu. Kararın ardından sanıklar yeniden yargılanmaya başladı. 

AVUKAT ERTELEME İSTEDİ, MAHKEME REDDETTİ

Tutuklu sanıklar, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada Ahmet Dahmani, Ahmet Tahir ve Muhammet Verde, Arapça ve Fransızca tercüman ve avukatları hazır bulundu. Sanık Muhammet Verde'nin avukatı Mehmet Emin Erdem, baro tarafından görevlendirildiğini, müvekkilinin ailesinin anlaştığı başka avukatla Manavgat'a doğru yola çıktığını, Konya'da olduklarını, ancak yoğun kar yağışı nedeniyle Manavgat'a ulaşamadıklarını, bu nedenle duruşmanın öğleden sonraya bırakılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşma tarihinin önceden belirlendiği ve polisin yoğun güvenlik önlemi aldığını, söz konusu avukatın vekaletinin henüz dosyaya sunulmadığı ayrıca Konya- Manavgat arasının normal zamanda bile 4 saat sürdüğünü belirterek talebi reddetti.

FİLİSTİNLİ TUTUKLU CAM PARÇALARIYLA SALDIRDI

Sanık Muhammet Verde, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmada, DEAŞ'la ilgisi olmadığını, DEAŞ'la farklı siyasi düşüncede olduklarını söyleyerek, bu nedenle geçen aylarda cezaevinde kaldıkları koğuşta Filistinli bir tutuklunun kırık cam parçalarıyla saldırısına uğradığını söyledi. Ceza almalarına neden olan whatsapp konuşmalarının yanlış değerlendirildiğini savunan Verde, yaptıkları görüşmelerde DEAŞ'ı alaya aldıklarını, Ahmet Zeki'yle yaptıkları görüşmenin ise bambaşka bir konuyla ilgili olduğunu, hatta Ahmet Zeki'nin ÖSO'da olduğunu ve El-Bab'da çatışmalara katıldığını anlattı. DEAŞ'la ilgisi bulunmadığını öne süren Verde, tek hatasının sahte pasaport olduğunu belirterek beraatını talep etti.

'ANTALYA'YA GEZMEYE GELDİK'

Ahmet Tahir, kamyon şoförü olduğunu söyleyerek, ne DEAŞ'la ne de diğer örgütlerle bağlantısı olduğunu iddia etti. Bacanağı Muhammet Verde'yle Antalya'ya gezmeye geldiklerini söyleyen Tahir, Alanya'da bir kontrol noktasında durdurulduklarını ve polisin kendilerini bıraktığını belirtirken, Manavgat'ta ise durdurulduklarını anlattı. Tahir, polisin arabayı aradığında bacanağında sahte pasaport bulduğunu ve bundan haberi olmadığını öne sürdü. 1 yıldan fazladır cezaevinde olduklarını ve kendileriyle aynı suçları işleyenlerin salıverildiğini söyleyen Tahir, hiçbir şekilde DEAŞ'la alakası olmadığını, bu nedenle beraatını istedi.

BERAAT VE BELÇİKA'YA İADE İSTEDİ

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan Ahmet Dahmani ise insanlara iyilik yapmak için çalışan bir aktivist olduğunu, 2006 yılında Afrika ülkelerinden Benin'e, 2008 ve 2009 yıllarında ise Filistin'e gittiğini söyledi. Benin dönüşünde uçakta Belçika Dışişleri Bakanı olduğunu ve kendisini tebrik ettiğini öne süren Dahmani, DEAŞ'la ilgisi olmadığını savundu. Dahmani, beratını ve Belçika'ya iadesini istedi.

DAHMANİ'YE 10 YIL 9 AY HAPİS

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Ahmet Dahmani'yi 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'sahte pasaport temin etmek' suçlarından 10 yıl 9 ay, Ahmet Tahir ve Muhammed Verde'yi ise 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' ve 'sahte pasaport temin etmek' suçlarından 7'şer yıl 10'ar ay 28'er gün hapse mahkum etti. Duruşmanın ardından tutuklu 3 sanık İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Paris SaldırılarıKeşifçiParisTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim