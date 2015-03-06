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Parçalanmış ve yanmış ceset bulundu

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde parçalanmış ve yanmış halde bir erkek cesedi bulundu

Parçalanmış ve yanmış ceset bulundu

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde parçalanmış ve yanmış halde bir erkek cesedi bulundu

06 Mart 2015 Cuma 21:11
Parçalanmış ve yanmış ceset bulundu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Durmuşlu köyünde koyun otlatmaya giden köy çobanı köy meydanına uzak bir alanda yanmış ve parçalanmış halde bir ceset görünce jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekiplerinin Kırşehir Emniyeti ile yaptığı koordineli çalışma sonrası dağlık alanda bulunan cesedin D.Ö. adlı şahsa ait olduğu öğrenildi.
KAYIP İHBARINDA BULUNULDU
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personeli olay yerine gelerek cesedin 11 Şubat tarihinde kayıp ihbarı yapılan D.Ö,'ye ait olduğunu belirlerken, Akpınar İlçesi Hastane morgunda da babası oğlunun cesedini teşhis etti.
İlçe hastanesinde yapılan ön otopsinin ardından yakılmış ve hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulunan D.Ö.'nün cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu morguna otopsi için gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Son Güncelleme: 06.03.2015 20:14
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AkpınarKırşehirDurmuşluParçalanmış Ve Yanmış Ceset Bulundu
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