Parçalanmış ve yanmış ceset bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, Durmuşlu köyünde koyun otlatmaya giden köy çobanı köy meydanına uzak bir alanda yanmış ve parçalanmış halde bir ceset görünce jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekiplerinin Kırşehir Emniyeti ile yaptığı koordineli çalışma sonrası dağlık alanda bulunan cesedin D.Ö. adlı şahsa ait olduğu öğrenildi.



KAYIP İHBARINDA BULUNULDU

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personeli olay yerine gelerek cesedin 11 Şubat tarihinde kayıp ihbarı yapılan D.Ö,'ye ait olduğunu belirlerken, Akpınar İlçesi Hastane morgunda da babası oğlunun cesedini teşhis etti.