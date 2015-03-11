Parçalanarak öldü

KAZA , saat 22.00 sıralarında Akhan Mahallesi Denizli-Antalya Karayolu Küçüker Tekstil Fabrikası karşısında meydana geldi. Tekstil işçisi olduğu öğrenilen Hakan Güney, 20 YT 110 plakalı otomobilini karayolu kenarına park ettikten sonra para çekmek için yolun karşısındaki bankamatiğe gitti. Para çeken Hakan Güney, karayolundan karşıya geçmek isterken, sürücüsünün 20 yaşındaki H.E. olduğu ileri sürülen 20 PE 055 plakalı lüks cipin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

VÜCUDU PARÇALANDA

Cipin çarpmasının etkisiyle yaya Hakan Güney'in bedeniyle bacakları belinden koptu, bacakları kaza yerinden 200 metre uzaklıkta yol kenarına, bedeni ise cipin kırılan ön camından içeri savruldu. Kaza yerinden kaçan cip sürücüsü 1 buçuk kilometre sonra Kale Mahallesi girişinde cipi yol ortasında içinde çarptığı kişinin bedeniyle terk edip, kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Karayolunda kazanın meydana geldiği yer ile cipin terk edildiği yer arasındaki 1 buçuk kilometre arasında inceleme yapan polisler, kazada hayatını kaybeden Hakan Güney'in iç organlarını yolda, bacaklarını 200 metre uzaklıkta yol kenarında, bedenini ise terk edilen cipin içinde buldu.

Olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından ceset parçaları toplanarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cipin sürücüsü olduğu ileri sürülen H.E.'yi aramaya başladı. H.E.'nin tekstil fabrikası sahibi olan Osman Eren'in oğlu olduğu öğrenildi. Otomobilin plaka incelemesinde ise kaydının Eren Tekstil firmasında olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



