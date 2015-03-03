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"Paralel Yapı" operasyonunda o polisler serbest

Eskişehir’de usulsüz dinleme iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 polis serbest bırakıldı

"Paralel Yapı" operasyonunda o polisler serbest

Eskişehir’de usulsüz dinleme iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 polis serbest bırakıldı

03 Mart 2015 Salı 23:46
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 ESKİŞEHİR merkezli başlatılan operasyonda 35 kişiyi ‘usulsüz dinlenme’ yaparak suç işledikleri ayrıca “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulun örgüte üye olmak, örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, iftira” iddialarıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan 28 polisten ilk önce 5’i serbest bırakıldı. Ardından aralarında emniyet müdür yardımcısı ve şube müdürünün de bulunduğu 23 şüpheli ilk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye savcı tarafından ifadeleri alınan 17 şüpheli polis serbest bırakılırken, 6’sı tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkeme huzuruna müdür yardımcısı ve şube müdürünün yanı sıra 4 komiser’in burada da ifadeleri alındı. Karar aşamasında ise mahkeme heyeti 6 polis hakkında adli kontrol kararı ile serbest bırakılmalarına karar verirken, yurt dışına çıkma yasağı koydu.Mahkemeye sevk edilen polisleri, daha önce serbest bırakılan 22 arkadaşlarının yanı sıra dışarıda aileleri bekledi.Konuyla ilgili konuşan Avukat Turgay Balaban, “Bir algı operasyonu daha çöktü. Kendileri 4 gün boyunca hiçbir zaman yüzlerini kapatmadılar. Başlarını yere eğmediler. Böyle insanları tanıdığımız için kendimizi bahtiyar addediyoruz" dedi.Mustafa Arık ise adliye çıkışında, “Yapmış olduğumuz tüm çalışmalar, bize yetki ve sorumluluk veren ilgili mevzuat dahilinde olmuştur. Şu an hali hazırda 81 il istihbarat şube müdürlüğü bu suçu işlemekte" ifadelerini kullandı.Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün ise, 8 yıldır Eskişehir’de görev yaptığını belirterek, “Bu görev yaptığım sürede canımızla, malımızla, arkadaşlarımızla fedakarca bir mücadelede bulunduk. Eskişehir'de huzuru sağlamaya çalıştık ama son dönemde Eskişehir'de şunu görüyorum son 8-10 ay içerisinde Eskişehir'den kırsala gidenlerin sayısı 10'un üzerinde. PKK kırsalına giden. Ayrıca IŞİD'in kırsalına gidenlerin sayısı da 12'nin üzerinde. Bizim görev yaptığımız 5 yıl içerisinde bunun ancak 3'de 1'i oranında gitmişti. Ülkenin halini siz görüyorsunuz. Bu işle mücadele eden insanlar haksız yere cezalandırılıyor" şeklinde konuştu.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 22:49
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Parale YapıEskişehirUsulsüz DinlenmePolisMücadele Şubesi
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