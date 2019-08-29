'Para cezasını ödemek için' adliyeye gelen kadın tutuklandı

Mehmet AL

OLAY, Alanya Adliyesinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Tulin .A. adlı kadın, para cezasını ödemek için adliye binasına geldi.İnfaz katibi tarafından kimlik kontrolü yaptığı Tulin A. Sigara Kaçakçılığı suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve cezasının kesinleştiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan kadın Tulin A,Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.