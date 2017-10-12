'Papağan' şebekesi üyesi 3 kişi tutuklandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesici ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, özel bir bankaya ait ATM'ye 'papağan' adı verilen kart kopyalama düzeneğinin yerleştirildiğini tespit etti. Bölgede çalışma başlatan ekipler, F.K., A.C. ve İ.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, şüphelilerin aynı zamanda Antalya ve Gaziantep de bu yöntemle 20 bin lira para çektikleri ve mağdur sayısının 200'ün üzerinde olduğu öğrenildi. -
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