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'Papağan' şebekesi üyesi 3 kişi tutuklandı

Antalya’da özel bir bankaya ait ATM’ye ‘papağan’ adı verilen kart kopyalama sistemi kurarak vatandaşları mağdur eden çete üyesi 3 kişi tutuklandı

'Papağan' şebekesi üyesi 3 kişi tutuklandı

Antalya’da özel bir bankaya ait ATM’ye ‘papağan’ adı verilen kart kopyalama sistemi kurarak vatandaşları mağdur eden çete üyesi 3 kişi tutuklandı

12 Ekim 2017 Perşembe 16:20
'Papağan' şebekesi üyesi 3 kişi tutuklandı
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EDİNİLEN bilgiye göre,  Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesici ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, özel bir bankaya ait ATM'ye 'papağan' adı verilen kart kopyalama düzeneğinin yerleştirildiğini tespit etti. Bölgede çalışma başlatan ekipler, F.K., A.C. ve İ.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelilerin aynı zamanda  Antalya ve  Gaziantep de bu yöntemle 20 bin lira para çektikleri ve mağdur sayısının 200'ün üzerinde olduğu öğrenildi. - 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaAtmKart Kopyalama Sistemi
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