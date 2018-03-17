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Papağan hırsızı yakalandı!

İzmit'te çeşitli elektronik eşya ile bir Pet Shop'tan 2 papağan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Papağan hırsızı yakalandı!

İzmit'te çeşitli elektronik eşya ile bir Pet Shop'tan 2 papağan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

17 Mart 2018 Cumartesi 22:42
Papağan hırsızı yakalandı!
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ALINAN bilgiye göre, İzmit ilçesinde son günlerde meydana gelen çeşitli hırsızlık olayları ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başattı. 
Hırsızlık olayının yaşandığı yerdeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. İzmit Cedit Mahallesi'nde olduğu tespit edilen şüpheli S.Ş. (40), ekiplerce göz altına alındı. 

Şüphelinin, 1-16 Mart tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, 3 muhtarlık ofisiyle 3 okuldan bilgisayar ve televizyon, bir Pet Shop'tan değeri yaklaşık değeri 10 bin lira olan 2 papağan çaldığı tespit edildi. 

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen S.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Savcılık sorgusunun ardından şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Son Güncelleme: 18.03.2018 00:16
Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkIzmitPapağanGündem
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