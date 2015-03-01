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Özel tabut yaptırıp diri diri...

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi’nde 3 gündür kayıp olan 28 yaşındaki Ferhat Tanrıkulu, boş bir evde açılan çukur içinde özel yaptırılmış tabutta gömülü halde ölü bulundu

Özel tabut yaptırıp diri diri...

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi’nde 3 gündür kayıp olan 28 yaşındaki Ferhat Tanrıkulu, boş bir evde açılan çukur içinde özel yaptırılmış tabutta gömülü halde ölü bulundu

01 Mart 2015 Pazar 14:13
Özel tabut yaptırıp diri diri...
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DÜN saat 22.20 sıralarında 155 polis imdat hattına gelen ihbarı değerlendiren Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Yaprak sokak üzerinde 2 yıldan beri boş olduğu belirtilen eve gitti. Yapılan incelemede evdeki bir odada, tabuta benzer sandık içinde toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, 3 günden beri kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası Ferhat Tanrıkulu’na ait olduğu belirlendi.    
Düğünlerde orkestralarda müzik aleti çalan Tanrıkulu’nun cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
ÖZEL TABUTA KOYUP DİRİ DİRİ GÖMMÜŞLER
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Tanrıkulu’nu marangozda özel yaptırıldığı düşünülen dikdörtgen şeklinde bir tabutun içine konularak diri diri toprağa gömüldüğü ve üstüne de ağırlık olsun diye çekyat konulduğu tahmin ediliyor. 
Olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 01.03.2015 13:16
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AğrıDoğubayazıtTabutölü Bulundu3 Gündür Kayıp
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