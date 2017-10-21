Otoyolda feci kaza! Üniversite öğrencisi 2 genç kız öldü

EDİNİLEN bilgiye göre, kaza Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altan D. yönetimindeki 34 KJ 0690 plakalı araç otoyolda bulunan Orhan G. himayesindeki 34 VJ 0207 plakalı tıra arkadan çarptı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Altan D. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, aynı araçta bulunan Merve Oruç ve Ezgi adında iki genç öğrenci olay yerinde feci şekilde can verdi.

Öte yandan, çok hızlı gittiği öğrenilen Altan D. himayesindeki otomobilin kapısının tıra asılı kaldığı ve genç öğrencilerin notlarının yerlere saçıldığı görüldü. Kazadan sonra olay yerine gelen öğrencilerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.