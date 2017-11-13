Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109522
ALTIN
159.491
DOLAR
3.8774
STERLİN
5.0699
EURO
4.5196
Spor salonuna gidenlerin yüzde 60'ı seks düşünüyor
Spor salonuna gidenlerin yüzde 60'ı...
Kireçlenmede tedavi yöntemi: 'Kök Hücre'
Kireçlenmede tedavi yöntemi: 'Kök Hücre'
Balonla zayıflama dönemi
Balonla zayıflama dönemi
banner468

Otoparkta taciz etti... Polis kıskıvrak yakaladı

İzmit'te hastane otoparkında kadınlara cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen M.S.Y. gözaltına alındı

Otoparkta taciz etti... Polis kıskıvrak yakaladı

İzmit'te hastane otoparkında kadınlara cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen M.S.Y. gözaltına alındı

13 Kasım 2017 Pazartesi 16:06
Otoparkta taciz etti... Polis kıskıvrak yakaladı
banner404

OLAY İzmit Seka Devlet Hastanesi’nin arkasında bulunan otoparkta meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası M.S.Y, iddiaya göre hastane otoparkındaki E.M. isimli kadına cinsel organını göstererek tacizde bulundu. M.S.Y. kadının yardım çığlıkları üzerine korkarak kaçtı. E.M.’nin haber vermesi üzerine gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, eşkal bilgilerini aldıkları M.S.Y.’yi yakaladı. Gözaltına alınan M.S.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
OtoparkCinsel TacizPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otel odasında ele geçirildi!
Otel odasında ele geçirildi!
Bonzai içtiği iddia edilen adam evinde ölü bulundu
Bonzai içtiği iddia edilen adam evinde ölü bulundu
Herkesi şoka uğrattı! 3 kamyon 1 otobüs...
Herkesi şoka uğrattı! 3 kamyon 1 otobüs...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim