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Otomobiline aldığı kadına bıçak zoruyla tecavüz edip dövdü

Antalya'da bir sapık, evine bırakma teklifiyle aracına aldığı kadını bıçak zoruyla tecavüz ettikten sonra isteklerini yerine getirmediği için dövüp araçtan attı. Yakalanan sapık, tutuklandı

Otomobiline aldığı kadına bıçak zoruyla tecavüz edip dövdü

Antalya'da bir sapık, evine bırakma teklifiyle aracına aldığı kadını bıçak zoruyla tecavüz ettikten sonra isteklerini yerine getirmediği için dövüp araçtan attı. Yakalanan sapık, tutuklandı

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:30
Otomobiline aldığı kadına bıçak zoruyla tecavüz edip dövdü
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ANTALYA'DA evine bırakma teklifinde bulunup otomobiline aldığı kadına boş araziye çektiği araçta bıçak zoruyla tecavüz etti. Ardından kadın isteklerini yerine getirmeyince dövüp araçtan attı. Çevredekilerin fark etmesiyle gözaltına alınan sapık tutuklandı.
EVİNE BIRAKMA TEKLİFİYLE KADINI ARACA ALDI
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde 7 Nisan günü Ali Akgül, otomobiliyle yolda yürüyen S.T.'nin yanına yaklaştı, evine bırakma teklifinde bulundu.
BOŞ ARAZİYE ÇEKTİĞİ ARAÇTA BIÇAK ZORUYLA TECAVÜZ ETTİ
Araca binen S.T.'yi Doğuyaka Mahallesi'nde boş bir araziye götüren Ali Akgül, iddiaya göre aracın kapılarını kilitledi ve bıçak zoruyla kadına tecavüz etti.
İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRMEYİNCE DÖVÜP ARAÇTAN ATTI
Ali Akgül, bazı isteklerini kabul etmeyen S.T.'yi dövüp araçtan attı. Çevredekiler tarafından fark edilen S.T., çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
GÖZALTINA ALINAN SAPIK, TUTUKLANDI
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki kameraların görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Ali Akgül olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Ali Akgül, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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AntalyaTecavüzKadın
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