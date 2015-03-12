Otomobilin üzerine 6 tonluk rulo düşünce...

12 Mart 2015 Perşembe 09:02
İSTANBUL'DAN, İzmir'e giden Ali Y. yönetimindeki 06 HC 0955 plakalı TIR, trafik ışığının bulunduğu Gölmarmara kavşağında ani firen yapması sonucu üzerindeki 6 ton ağırlığındaki alüminyum rulo, aynı yöne hareket eden 35 VSR 29 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Kazada, hurdaya dönen otomobil içerisindeki Mehmet Emin K. (52) ve Halise K. (17) hafif yaralandı. Kısa süre trafiğe kapalı kalan karayolu araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 08:05