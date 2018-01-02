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Otomobili polislerin üzerine süren şüpheli yakalandı

Aydın'da kovalamaca sonucu otomobilini polislerin üzerine süren şüpheli, operasyonla yakalandı

Otomobili polislerin üzerine süren şüpheli yakalandı

Aydın'da kovalamaca sonucu otomobilini polislerin üzerine süren şüpheli, operasyonla yakalandı

02 Ocak 2018 Salı 07:43
Otomobili polislerin üzerine süren şüpheli yakalandı
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ALINAN bilgiye göre, polis ekipleri, Aydın E Tipi Açık Cezaevi'nden  izne çıkan H.A'nın, arkadaşına ait silahı izinsiz aldığı ihbarı üzerine çalışma  başlattı.

Şüphelinin kullandığı otomobili tespit eden ekipler, şehrin giriş ve  çıkışlarını kontrol altına aldı.

Zanlı, kent merkezinde polislerin "Dur" ihtarına uymayınca kovalamaca  yaşandı.

H.A,  Muğla-Aydın karayolunda kendisini durdurmak isteyen ekiplerin  üzerine arabayı sürdü.

Polislerin son anda kenara çekilmesi tehlikeli görüntüler oluşturdu.

Zanlının Yedieylül Mahallesi'ndeki evine gideceğini belirleyen  ekipler, H.A'yı düzenledikleri operasyon sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, Şehit Yetkin Polis Merkezi Amirliği'ne  götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
AydınMuğlaPolisCezaevi
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