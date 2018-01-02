Otomobili polislerin üzerine süren şüpheli yakalandı

ALINAN bilgiye göre, polis ekipleri, Aydın E Tipi Açık Cezaevi'nden izne çıkan H.A'nın, arkadaşına ait silahı izinsiz aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin kullandığı otomobili tespit eden ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.
Zanlı, kent merkezinde polislerin "Dur" ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı.
H.A, Muğla-Aydın karayolunda kendisini durdurmak isteyen ekiplerin üzerine arabayı sürdü.
Polislerin son anda kenara çekilmesi tehlikeli görüntüler oluşturdu.
Zanlının Yedieylül Mahallesi'ndeki evine gideceğini belirleyen ekipler, H.A'yı düzenledikleri operasyon sonucu yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, Şehit Yetkin Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
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