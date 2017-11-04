Otomobildeki boğazı kesik ceset yasak aşk cinayeti çıktı

AVCILAR'da bir otomobilin arka koltuğunda boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulunan Ahmat Alghanımeh(45) cinayetinin ardından yasak aşk çıktı. Polis aralarında ölen kişinin eşinin bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin tuzak kurarak iple boğmaya çalıştıkları, başaramayınca boğazını bıçakla keserek öldürdükleri maktülü gömmek için mezarlığa götürdükleri ancak birinin onları görmesi üzerine araçta bırakarak kaçtıkları öğrenildi.

OTOMOBİLİN ARKA KOLTUĞUNDA BOĞAZI KESİLMİŞ CESED BULUNMUŞTU

Avcılar, Ambarlı Mahallesi, Mezarlık Sokakta önceki gün bir otomobilin içinde erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan araştırmada aracın arka koltuğundaki cesedin boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edilmişti.

GÜVENLİK KAMERALAR GÖRÜNTÜLERİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Yapılan inceleme sonucu ölen kişinin yakınlarda bir bakkal dükkanı işleten Suriye uyruklu Ahmad Alghanımeh olduğu belirlenmişti. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis şüphelinin dükkanına ait güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde cinayeti çözdü. Görüntülerde dükkanını kapatan Ahmad Alghanımeh'in bir kaç kez otomobiline gidip geldiği, bu sırada onun görmediği sırada aracın arka koltuğuna bir kişinin gizlice bindiğini tespit etti. Aynı görüntülerde Ahmat Alghanımeh'in daha sonra yanında çalışan Ahmed S. ile birlikte aynı araca bindiği görüldü.

ÖNCE ÇIRAK VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine ölen kişinin çırağı Ahmet S.(26) ile otomobile bindiği birlikte aynı evde kaldığı arkadaşı Mhd Tarek M.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerden suriye uyruklu Ahmet S.'nin ölen kişinin eşi Mona A. ile bir ilişki yaşadığı cinayeti de ondan kurtulmak için planladığı tespit edildi.

SONRA ÖLEN KİŞİNİN EŞİ YAKALANDI

Bu gelişme üzerine Mona A.'da polis tarafından yakalandı. Soruşturma sonucunda şüphelilerden birinin, Ahmad Alghanımeh'in boğazını iple sararak boğmaya çalıştığı, ancak öldürmeyi başaramayınca diğer şüphelinin bıçakla maktülün boğazını kestiği tespit edildi. Şüphelilerin daha sonra cesedi aracın arka koltuğuna aldıkları ve gömmek için yakındaki mezarlığa götürdükleri belirlendi. Ancak şüphelilerin bir kişinin kendilerine doğru gelmesi üzerine korkarak cesedi aracın içinde bırakıp olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

ŞÜPHELİLERE EK GÖZETİM SÜRESİ ALINDI

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Savcılıktan gözetim izni alınan şüphelilerle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.