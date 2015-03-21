Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde sürücüsü belirlenemeyen 50 HD 192 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak savruldu. Tel örgülere çarparak durabilen otomobilde bulunan S. A., İ. Y. ve M. Y., yaralanırken, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S. A. sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne İ. Y. ve M. Y. de Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede silah bulunması üzerine olay yeri inceleme de otomobilde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.