Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

ELMALI-Kaş karayolunun 10'uncu kilometresindeki Elmalı'ya bağlı İslamlar köyü yakınlarında dün akşam meydana gelen kazada, Muhammet Bulgan'ın (46) kullandığı 66 KD 507 plakalı otomobil, önünde seyreden Ahmet K.'nin kullandığı 07 PD 477 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan Muhammet Bulgan, Melek Bulgan (45), Süheyla Yıldırım (59), Zeynep Zengin (20) ve Tayyip Bulgan (13) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Melek Bulgan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Traktör sürücüsü Ahmet K. gözaltına alındı. Diğer yandan bölge halkı Elmalı- Kaş yolunda özellikle akşam saatlerinde reflektör bulunmayan traktörlerin kaza riskini artırdığını belirterek, traktör sürücülerinin bu konuda duyarlı olmasını istedi.