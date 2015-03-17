Otomobil TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

EDİNİLEN bilgilere göre D-655 Karayolu'nda Akçakoca’dan Düzce kent merkezi istikametine gitmekte olan Ömer G. idaresindeki 81 DV 940 plakalı saç yüklü TIR, Karaca Işıklı Kavşak'ta İ. E. idaresindeki 81 AF 596 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İbrahim E. ile eşi Vasfiye E. araç içinde sıkıştı. Araç içinde sıkışan yaralılar Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştı yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü İbrahim E. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan TIR Ömer G. gözaltına alınırken kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekilmesi ile trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.