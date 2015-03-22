Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Başakpınar mevkiinde H. G.’nin (49) sürücüsü olduğu 38 TR 216 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı ve sis nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrası otomobilde bulunan İran uyruklu A. J. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken, hayatını kaybeden A. J.’nin cesedi ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Son Güncelleme: 22.03.2015 08:32