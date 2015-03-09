Otomobil sulama kanalına uçtu

EDİNİLEN bilgiye göre, kaza Kadirli-Osmaniye yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Kadirli'den Osmaniye yönüne giden Mustafa T'nin kullandığı 06 KY 960 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu. Kazada, otomobilin içinde kalan sürücü Mustafa T. çevrede bulunanların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak boğulmaktan kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.