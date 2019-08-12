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Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Erzurum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

ASAYİŞ 12.08.2019, 22:49 12.08.2019, 23:35 Enes Subaşı
Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
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ALINAN bilgiye göre, Erzurum-Ağrı kara yolunda, sürücüsünün kimliği  henüz belirlenemeyen 25 EL 465 plakalı otomobil, Büyüktüy Mahallesi yakınlarında  şarampole devrildi.
 
Kazada, araçta bulunan Azat Kırtepe (15) ve Hüseyin Çeliker (26) ağır  yaralandı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar,  kaldırıldıkları Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde  hayatını kaybetti.
 
Kazada hurdaya dönen otomobil polis ve jandarma ekiplerinin  incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı.

#şarampol #Otomobil
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