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Otomobil sahibini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

İstanbul'da park halinde olan otomobili gasp etmek isterken araç sahibini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Otomobil sahibini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

İstanbul'da park halinde olan otomobili gasp etmek isterken araç sahibini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

26 Nisan 2018 Perşembe 07:48
Otomobil sahibini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı
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OLAY, dün Fatih Molla Gürani Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Eren'in (42) otomobilini park ettiği sırada bir kişi tarafından önü kesilerek aracını gasp etmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli ile yaşadığı boğuşmada göğsünden bıçaklanan Eren, ağır yaralanmıştı. Eren, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Eren'in otomobilini park ettiği sırada önü kesilerek bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı bir çalışma başlatmıştı. İstihbarati bilgileri değerlendiren ekipler şüpheliyi yakalamak için 13 saat boyunca 107 ayrı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde eşkali belirlenen şüpheli Erkan Ö'nün Silivri'deki bir adreste olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, gece yarısı düzenledikleri operasyonda Erkan Ö'yü gözaltına aldı. Şüpheli Erkan Ö, sağlık kontrolünün ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. 

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İstanbulOtomobil Sahibini Bıçaklayarak öldürdüğü Iddia Edilen Kişi
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