Otomobil sahibini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

OLAY, dün Fatih Molla Gürani Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Eren'in (42) otomobilini park ettiği sırada bir kişi tarafından önü kesilerek aracını gasp etmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli ile yaşadığı boğuşmada göğsünden bıçaklanan Eren, ağır yaralanmıştı. Eren, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Eren'in otomobilini park ettiği sırada önü kesilerek bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı bir çalışma başlatmıştı. İstihbarati bilgileri değerlendiren ekipler şüpheliyi yakalamak için 13 saat boyunca 107 ayrı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde eşkali belirlenen şüpheli Erkan Ö'nün Silivri'deki bir adreste olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, gece yarısı düzenledikleri operasyonda Erkan Ö'yü gözaltına aldı. Şüpheli Erkan Ö, sağlık kontrolünün ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.