Otomobil, polis otosuna çarptı: 3 yaralı

EDİNİLEN bilgilere göre, Kırıkkale-Ankara karayolu Yenişehir kavşağında, Erzurum’da polis memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Oğuz Bilal Uğur (31) yönetimindeki 06 N 6362 plakalı hususi otomobil ile İlhami Dalgar (42) yönetimindeki 71 A 6952 plakalı polis otosu çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile polis aracında bulunan Mustafa Batır (40), 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.