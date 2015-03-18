Otomobil otelin bahçesine uçtu: 1 ölü

ALINAN bilgiye göre, sabah saat 09.00 sıralarında ilçe merkezinden Cunda Adası’na (Alibey) gitmekte olan Şenol Şahiner (53) idaresindeki 35 DA 6508 plakalı otomobil, Mithatpaşa Mahallesi 15 Eylül Caddesi 14. Sokak girişindeki bir butik otelin bahçesine uçtu. Bahçeye süratle uçan araç, bir metrelik bahçe duvarının yanı sıra, elektrik trafosu ve Telekom’a ait ağaç direği de yerinden sökerek, bahçedeki bir kamelyayı yerle bir etti. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine geldi. 112 sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Şenol Şahiner’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, savcının yaptığı incelemenin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Şahiner’in ölüm haberini alan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şenol Şahiner'in aslen İzmir’in Bergama ilçesinden olduğu ve Cunda Adası'ndaki bir zeytin satış reyonunda çalıştığı öğrenildi. Şahiner'in kaza öncesinde direksiyon başında kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.