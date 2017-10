Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

E.T. yönetimindeki 43 UU 001 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 5. kilometresinde, aynı yönde seyreden Alihan Can'ın (19) kullandığı 43 EN 314 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Sürücü Can ile motosiklette bulunan Halil Yavuz (18) olay yerinde yerine hayatlarını kaybettiler.

Gençlerin cenazeleri, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü E.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.