Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.184
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8424
EURO
4.3242
Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir
Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
Formunuzu koruma vakti!
Formunuzu koruma vakti!
banner468

Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklette yolculuk eden 2 genç hayatını kaybetti

Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklette yolculuk eden 2 genç hayatını kaybetti

21 Ekim 2017 Cumartesi 13:13
Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü
banner404

E.T. yönetimindeki 43 UU 001 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 5. kilometresinde, aynı yönde seyreden Alihan Can'ın (19) kullandığı 43 EN 314 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Sürücü Can ile motosiklette bulunan Halil Yavuz (18) olay yerinde yerine hayatlarını kaybettiler.
Gençlerin cenazeleri, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü E.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.  
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 21.10.2017 13:21
Anahtar Kelimeler:
ÖlüTavşanlıMotosikletKütahya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 bin TL ile kaçarken polisi görünce cama daldı, paralar saçıldı
15 bin TL ile kaçarken polisi görünce cama daldı, paralar saçıldı
Antalya'da hayvan hırsızlığı yapan şebeke çökertildi
Antalya'da hayvan hırsızlığı yapan şebeke çökertildi
En büyük uyuşturucu şebekesi çökertildi
En büyük uyuşturucu şebekesi çökertildi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim