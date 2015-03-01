Otomobil minibüse çarptı: 3 yaralı

KAZA , saat 03.30 sıralarında Yeşilyurt Semti Polat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zafer Ahmet Melekli idaresindeki 35 ZTE 95 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil yol kenarında park halinde bulunan 34 HT 0508 otomobil ve 45 YB 5498 plakalı minibüse çarptı. Kazada sürücü Zafer Ahmet Melekli ve otomobilde bulunan Caner Doğan hafif şekilde yaralanırken otomobilde sıkışan Barış Öztürk ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık, polis ve AKS 110 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AKS 110 ekipleri otomobilde sıkışan Barış Öztürk’ü kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Barış Öztürk İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken Zafer Ahmet Melekli ve Caner Doğan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Barış Öztürk’ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.