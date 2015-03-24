Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 10 yaralı

Kaza, Aksaray-Adana karayolunun 24’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Adana istikametine seyreden Adil Al. (40) idaresindeki 44 LS 970 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak istediği öne sürülen Mustafa B. (47) idaresindeki 80 FU 032 plakalı rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsüne arkadan çarptı. Kaza sonrası minibüste ve otomobilde bulunan H.Ö. (14), Nurugar Ö. (21), Fadimana G. (34), Dilek Ç. (51), S.T. (17), Mustafa T. (47), Hava Y. (33), Döndü Ç. (15), Vahap T. (49) ve sürücü Adil A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 12:09