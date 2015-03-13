Otomobil fareleri suçüstü yakalandı

ANTALYA'DA park halinde 3 otomobilden teyp, anfi ve DVD oynatıcı gibi ses sistemleri çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Emek Mahallesi'nde iki otomobilden ses sistemlerinin çalınmazı üzerine araştırma başlattı. Bölgede inceleme yapan polis 15 yaşlarında olduğu belirtilen H.M., S.C., ve F.C.'yi başka bir araçtan teyp ve anfi çalmak üzereyken yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 3 ayrı araçtan çalınan 3 anfi, 4 teyp, 2 DVD oynatıcı ele geçirildi. 4 farklı hırsızlık olayından haklarında işlem yapılan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Bizim Antalya