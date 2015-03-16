Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ALINAN bilgiye göre, İzmit istikametine gitmekte olan Salih Çelik (39) idaresindeki 34 EA 0154 plakalı otomobil, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Süratli olan otomobil ağaca ok gibi saplanırken ağacın bir bölümü devrildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü Salih Çelik, kızı Ebrar Çelik (13) ve arkadaşı İlyas İşler bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan yaralılardan Ebrar Çelik ambulansa alınarak Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, İlyas İşler ise Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçta sıkışan sürücü Salih Çelik’in ise yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Salih Çelik’in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı.