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Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, biri çocuk 2 kişi yaralandı

Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, biri çocuk 2 kişi yaralandı

16 Mart 2015 Pazartesi 12:47
Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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ALINAN bilgiye göre, İzmit istikametine gitmekte olan Salih Çelik (39) idaresindeki 34 EA 0154 plakalı otomobil, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Süratli olan otomobil ağaca ok gibi saplanırken ağacın bir bölümü devrildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü Salih Çelik, kızı Ebrar Çelik (13) ve arkadaşı İlyas İşler bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan yaralılardan Ebrar Çelik ambulansa alınarak Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, İlyas İşler ise Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçta sıkışan sürücü Salih Çelik’in ise yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Salih Çelik’in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı.
Kazanın ardından hurda yığınına dönen otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Kazayı haber alan Çelik'in iş arkadaşları ve yaınları da olay yerine geldi. Kaza nedeniyle Ömer Türkçakal Bulvarı’nda trafik kontrollü olarak verildi. Kazada yaşamını yitiren Salih Çelik’in İzmit Erenler Mahallesi’nde ikamet ettiği ve Körfez Küçük Sanayi Sitesi’nde oto fren işleri yaptığı öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Salih Çelik’in cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Salih Çelik’in cenazesi bugün toprağa verilecek.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 11:48
Anahtar Kelimeler:
OtomobilAğacıÖlüYaralı
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