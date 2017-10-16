Otobüste ağlayan kadını teselli etme bahanesiyle dudağından öptü!

Ordu'nun Fatsa ilçesinden yolcu otobüsüne binerek Samsun'a gelen 33 yaşındaki N.K. adlı bayan ile Ünye ilçesinde otobüse binerek yanına oturan 43 yaşındaki S.B. arasında sohbet başladı. İddiaya göre, N.K., erkek arkadaşından ayrıldığını anlatırken ağlamaya başladı. S.B.'nin de teselli etmeye çalıştığı N.K.'ye sarılarak dudağından öptüğü iddia edildi.

SAMSUN 'DA yolcu otobüsü nde yanına oturduğu bayanı teselli etme bahanesiyle tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

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