Otobüste ağlayan kadını teselli etme bahanesiyle dudağından öptü!

SAMSUN'DA yolcu otobüsünde yanına oturduğu bayanı teselli etme bahanesiyle tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
TESELLİ ETME BAHANESİYLE DUDAĞINDAN ÖPTÜ
Ordu'nun Fatsa ilçesinden yolcu otobüsüne binerek Samsun'a gelen 33 yaşındaki N.K. adlı bayan ile Ünye ilçesinde otobüse binerek yanına oturan 43 yaşındaki S.B. arasında sohbet başladı. İddiaya göre, N.K., erkek arkadaşından ayrıldığını anlatırken ağlamaya başladı. S.B.'nin de teselli etmeye çalıştığı N.K.'ye sarılarak dudağından öptüğü iddia edildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
N.K.'nin şikayeti üzerine S.B., Samsun Otogarında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek savcıya ifade verip serbest bırakıldı.
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