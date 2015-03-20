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Otobüsle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otobüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza 1 kişi ağır yaralandı

Otobüsle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otobüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza 1 kişi ağır yaralandı

20 Mart 2015 Cuma 02:49
Otobüsle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
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Kaza, D-110 Karayolu üzeri ilçe merkezi girişindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’dan Malkara istikametine seyreden 34 EV 3452 plakalı yolcu otobüsü, ilçe merkezinden kavşağa geçiş yaptığı sırada karşı yönden gelen İlksan B. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüse çarpan araç hurdaya dönerken, otomobilin içinde sıkışan sürücü İlksan B. ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralıya müdahalede bulunularak tedavisi için Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Son Güncelleme: 20.03.2015 01:50
Anahtar Kelimeler:
OtobüsOtomobilHurdaKazaTekirdağAsayiş
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