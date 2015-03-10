Otobüs devrildi: 15 yaralı

KAZA , Aydın- Denizli karayolunun Serçeköy Mahallesi yakınlarında bugün saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Düzce’den Bodrum’a giden 36 yaşındaki Cengiz Keskin yönetimindeki 22 yolcunun bulunduğu 81 DS 007 otobüs, Serçeköy Mahallesi yakınlarına geldiğinde yola aniden bir köpek çıktı. Sürücü Keskin’in köpeğe çarpmamak için direksiyon kırmasıyla kontrolden çıkan otobüs savrulup devrildi. Kazada sürücü Cengiz Keskin ile yolculardan Mehmet Doğan (53), İsmail Esen (45), Fevzullah Ak (35), Ahmet Çelik (51), İbrahim Demir (55), Nahit Sarıca (34), Yunus Çapkın (51), Hasan Acar (47), Sema Sarıcan (29), Hasibe Ebraryemez (21), Fevzi Aslan (64), Bekir Doğan (55), , Mehmet Özçiçekçi (18) ve Halil Karakafa (24) yaralandı. Yaralılar, Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi hastanelerinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.