Otelden deri ceket çalan hırsızlar tutuklandı

Manavgat'ta daha önce çalıştıkları 5 yıldızlı otele müşteri gibi giriş yapıp 10 bin dolar değerinde deri ceket çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu S.M. ve V.D., tutuklandı.

Otelden deri ceket çalan hırsızlar tutuklandı
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ÇOLAKLI  Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otele geçen pazartesi günü rezervasyon yaparak giriş yapan Azerbaycanlı S.M. ile Kazakistanlı V.D., oteldeki deri mağazasından iddiaya göre 10 bin dolar değerinde çeşitli markalarda deri ceket çaldı. Hırsızlık olayını fark eden işletme sahibinin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Otelin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, daha önce otelde çalışan S.M. ile V.D. olduğunu tespit etti. Jandarma, şüphelileri Ilıca Mahallesi'nde birlikte kaldıkları daireye yapılan baskınla gözaltına aldı. Dairede yapılan aramada, mağazadan çalınan deri ceketler bulundu. S.M.ve V.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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