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Otelde feci ölüm

Bir otelde yapan 71 yaşındaki turist 6. kattaki odasının balkonundan düşerek öldü

Otelde feci ölüm

Bir otelde yapan 71 yaşındaki turist 6. kattaki odasının balkonundan düşerek öldü

16 Eylül 2013 Pazartesi 11:37
Otelde feci ölüm
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- Akın BAYCAN

ALANYA'NIN Konaklı beldesinde bulunan bir otelde tatil yapan 71 yaşındaki Rus uyruklu turist, 6'ncı kattaki odasının balkonundan beton zemine düşerek olay yerinde feci şekilde can verdi

Alınan  bilgiye göre olay, Konaklı beldesinde bulunan  Mc Park Otel'de meydana geldi. 71 yaşındaki Rus uyruklu turist Shamil Sharipov, 6'ncı kattaki odasının balkonundan önce 4'ncü katın teras katına ardından ise demir korkuluklara çarparak beton zemine çakıldı. Shamil Sharipov, olay yerinde feci şekilde can verirken, savcılık ve jandarma olay yerinde incelemede bulundu. Turistin cesedi savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.



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Son Güncelleme: 16.09.2013 14:09
Anahtar Kelimeler:
AlanyaORTEL DÜŞMEK ÖLÜM
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