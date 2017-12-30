Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
31 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
31 Aralık 2017 Antalya -...
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
Mandalina kabuğunun faydaları
Mandalina kabuğunun faydaları
Erkekler için seks bu yaştan sonra tehlikeli
Erkekler için seks bu yaştan...

Otelde çürümüş cesedi bulunmuştu! Katil sevgili ortaya çıktı...

Bolu'da, atıl haldeki bir otelin boş odasında çürümüş cesedi bulunan 38 yaşındaki Dilek Diner'in 3 ay önce, seyyar satıcı sevgilisi 32 yaşındaki Tevfik K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. K., gözaltına alındı

Otelde çürümüş cesedi bulunmuştu! Katil sevgili ortaya çıktı...

Bolu'da, atıl haldeki bir otelin boş odasında çürümüş cesedi bulunan 38 yaşındaki Dilek Diner'in 3 ay önce, seyyar satıcı sevgilisi 32 yaşındaki Tevfik K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. K., gözaltına alındı

30 Aralık 2017 Cumartesi 18:01
Otelde çürümüş cesedi bulunmuştu! Katil sevgili ortaya çıktı...
banner404

KILIÇARSLAN Mahallesi D-100 Karayolu yakınında atıl durumdaki bir otelin 2'nci katında bulunan boş odaya hurda toplamak için geçen Perşembe günü, giren kişi, kadın cesediyle karşılaşınca, polise haber verdi.

İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Çürüyen kadın cesedinin kimliği tespit edilemedi. Polis, kadının boynundaki izlerden cinayete kurban gittiği şüphesi ile soruşturma başlattı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kentte kimsesiz olan ve kayıp ihbarı yapılan kişilere tek tek ulaştı. Ekipler, kimsesiz olarak yaşadığı bilinen kişilerden sadece Dilek Diner'e ulaşamadı.

Cesedin eşinden ayrıldıktan sonra tek başına Bolu'ya yerleşen 2 çocuk annesi Dilek Diner'e ait olduğu belirlendi. Otel çevresinde bulunan güvenlik kameraları ve mobese kayıtları incelendi. Dilek Diner'in en son yanında bir erkekle görüldüğü tespit edildi. Soruşturmayı genişleten polis, cesedin bulunmasının ardından geçen 24 saatlik süre içinde Dilek Diner'in yanındaki kişinin sevgilisi olan Tevfik K. olduğunu belirledi. Abant Tabiat Parkı'nda seyyar olarak köy ürünleri satan Tevfik K., Mudurnu ilçesindeki evinde polis tarafından yakalanarak dün akşam gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tevfik K., burada verdiği ifadesinde cinayeti itiraf ederek, şöyle dedi: "3 ay önce Dilek ile Bolu kent merkezinde buluştuk. Kıskançlık nedeniyle aramızda tartışmalar oluyordu. Olay günü kavga ettik. Bana küfür etti. Ben de Dilek'i atıl durumdaki bir binaya götürdüm. Orada da küfür ve hakaretlerini sürdürdü. Ben de daha fazla dayanamadım ve boğarak öldürdüm. Öldürdükten sonra onu orada bıraktım ve Mudurnu'daki evime gittim. 3 aydır da hiçbir şekilde polise başvurmadım. Normal hayatıma devam etmeye çalıştım."

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Tevfik K., adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen K., gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
: Otelçürümüş Ceset
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis alarma geçti! Korku dolu anlar
Polis alarma geçti! Korku dolu anlar
Alanya'da ormanlık alanda kenevir yetişticiliğine 15 yıl hapis 
Alanya'da ormanlık alanda kenevir yetişticiliğine 15 yıl hapis 
Alanya'da serbest kalan cinsel tacizci 4 ay sonra tutuklandı
Alanya'da serbest kalan cinsel tacizci 4 ay sonra tutuklandı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim