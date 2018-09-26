Otel saunasında milyonluk vurgun!

Antalya'da beş yıldızlı bir otelin saunasındaki soyunma kabinlerinden 3 müşteriye ait para ve saatleri çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Saatlerden birinin değerinin 1 milyon lira olduğu kaydedildi.

Otel saunasında milyonluk vurgun!
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MURATPAŞA ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otelin sauna kısmındaki soyunma kabinlerinde, çeşitli tarihlerde müşterilere ait değerli 3 saat ile paraları çalındı. Çalınan saatlerden birinin değerinin 1 milyon lira olduğu kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlık olaylarını müşteri gibi otele gelen Ş.K., Y.A. ve Ö.K.'nin gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ş.K tutuklanırken, Y.A. ve Ö.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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