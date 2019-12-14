Otel personelini taşıyan servis aracı otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan servis aracı ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
ASAYİŞ 14.12.2019, 17:24
KAZA, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi kavşağında gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadriye Mahallesi istikametine giden otel personeli taşıyan midibüs ile 07 YPN 05 Plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kaza, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsünü Serik Devlet Hastanesine kaldırdı.
14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
|İmsak
|06:29
|Güneş
|07:55
|Öğle
|12:57
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Alanyaspor
|15
|23
|7. Galatasaray
|14
|23
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Göztepe
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Gaziantep FK
|14
|17
|12. Çaykur Rizespor
|15
|17
|13. Kasımpaşa
|15
|15
|14. Gençlerbirliği
|14
|14
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Fatih Karagümrük
|15
|23
|6. Ümraniye
|14
|22
|7. Keçiörengücü
|14
|22
|8. Menemen Belediyespor
|14
|22
|9. Altay
|15
|20
|10. Balıkesirspor
|14
|19
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. Adana Demirspor
|15
|18
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|16
|22
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|17
|19
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|16
|9