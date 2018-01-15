Otel odasında şüpheli ölüm! Uyuşturucu krizi mi?

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi, 459 sokak üzerindeki bir pansiyonda meydana geldi. 3 gün önce pansiyona giriş yapan ve son olarak pazar günü öğlen saatlerinde ödemesini yaparak odasına çıkan Cem U.’nun (42) uzun süre odasından çıkmaması üzerine işletmeci kata çıktı. Kapıyı defalarca çalmasına rağmen cevap alamayan otel görevlisi, yedek anahtarla kapıyı açtı. Müşterisini hareketsiz şekilde yatağında gören görevli hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Pansiyona gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Cem U.’nun yaşamını kaybettiği belirlendi. Odada yapılan ilk incelemede odada uyuşturucu madde bulunurken, şahsın aşırı dozda uyuşturucu kullanımından hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Cem U.’nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.