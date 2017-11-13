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Otel odasında ele geçirildi!

İstanbul’da, Ukraynalı T.K’nın kaldığı otel odasına yapılan baskında, 8 kilo 758 gram mors dişleri ve 19 parça 7 kilo 685 gram farklı hayvanlara ait kemikler ele geçirildi.

Otel odasında ele geçirildi!

İstanbul’da, Ukraynalı T.K’nın kaldığı otel odasına yapılan baskında, 8 kilo 758 gram mors dişleri ve 19 parça 7 kilo 685 gram farklı hayvanlara ait kemikler ele geçirildi.

13 Kasım 2017 Pazartesi 16:03
Otel odasında ele geçirildi!
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KAÇAKÇILIK Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü operasyonda, kaçakçılık yaptığından şüphelenilen Ukraynalı T.K. takibe alındı. Yapılan takibin ardından T.K Fatih’te gözaltına alındı.Aynı anda kaldığı otel odası da basıldı. Yapılan aramada 6 parça 8 kilo 758 gram mors dişleri, 19 parça 7 kilo 685 gram farklı hayvanlara ait kemikler, 4 kilo kehribar tespih, 10 kilo 75 gram kehribar tespih taşı, 145 adet bin 600 gram gümüş yüzük ele geçilirdi. T.K’nın, mors dişleri ve hayvan kemiklerini yurt dışından kaçak yollardan getirdiği ve piyasaya sürmeye hazırlandığı bildirildi. 

T.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mors Dişleri
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