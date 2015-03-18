ortaklık kavgası ölümle bitti

Olay , 15 Mart’ta Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir işyerinde ortak olan M.N.Ö. (50), yeğeni E.Z. (26) ile F.Ç. (28) arasında ortaklık nedeniyle husumet yaşandı. E.Z., ortaklıktan vazgeçirmeye çalıştığı F.Ç.’yi bir süre önce elektroşok aleti ile darp etti. Bunun üzerine F.Ç. de yakınlarıyla birlikte E.Z.’yi darp etti. Gerginliğin büyümesinin ardından taraflar aralarındaki sorunu çözmek için bir araya geldi. Görüşmede yaşanan tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada M.N.Ö. bıçakla yaralandı. Olayın ardından zanlılar kaçarken, M.N.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.N.Ö. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, E.Z, F.Ç, F.Ç. (55), M.Ç. (29) ve F.Ç. (30) isimli zanlıları yakaladı. Zanlılardan F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.