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Ormanın göbeğinde balta girmemiş kumarhane!

Belgrad Ormanı kuytusunda kumar çadırı basıldı; 25 kişi tombala makinesi ve oyun kartlarıyla suçüstü yakalandı

Ormanın göbeğinde balta girmemiş kumarhane!

Belgrad Ormanı kuytusunda kumar çadırı basıldı; 25 kişi tombala makinesi ve oyun kartlarıyla suçüstü yakalandı

16 Kasım 2017 Perşembe 09:33
Ormanın göbeğinde balta girmemiş kumarhane!
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1998'DE resmi olarak kapatılmasından sonra yeraltına inen kumarhaneler, Türkiye’nin dörtbir tarafında farklı yerlerde karşımıza çıktı. Bodrum katlarında, göstermelik parti-dernek binalarında, gözlerden ırak villalarda, kahvehanelerde, rezidanslarda ortaya çıkan kumarhaneler, binlerce kez polis baskınıyla karşılaştı.
Belgrad Ormanı'nda kumar çadırı basıldı
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla özellikle İstanbul’da ‘Ankara Kumarı’ olarak bilinen tombalayla mücadele hız kazandı. Ancak Habertürk’ün ayrıntılarına ulaştığı kumarhane baskını, türünün ilk örneği olarak kayıtlara geçti.

ORMANA KAÇTILAR 
Polis ekipleri, tombala çetesinin Belgrad Ormanları’nda çadır kurup gözlerden ırak kumar oynattığını belirleyince takip başladı. Çetenin ‘Çadır Casino’su 4’üncü günü göremedi. Sarıyer Bahçeköy ile Kemerburgaz arasında Belgrad Ormanı içinde kurulan çadıra önceki gece Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı.
Belgrad Ormanı'nda kumar çadırı basıldı
Polisi karşılarında gören kumarbazlar adeta şok geçirdi. Çadırda kumar oynayan 24 kişi suçüstü yakalanırken, çete üyesi bir kişi de gözaltına alındı. Çadırda yapılan aramalarda 1 tombala makinesi, oyun kartları ve kumar parası olduğu değerlendirilen 600 TL ele geçirildi.
Belgrad Ormanı'nda kumar çadırı basıldı
24 kişi hakkında, 5326 sayılı kanun kapsamında idari işlem yapılarak para cezaları kesilirken, 1 kişi hakkında da, ‘kumar oynamaya yer ve mekân sağlamak” suçlamasıyla adli işlem yapıldı. 30 metrekareden fazla olduğu belirtilen çadır, polis ekipleri tarafından söküldü. Çadırda bulunan kumar aletlerine el konuldu. Polis, baskının ardından çadırı da söktü.

PATİKADAN ‘TRANSFER HİZMETİ BİLE VAR’ 
Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ, çadırla ilgili ayrıntılara da ulaştı. Kumarbaz müşterilerin, Belgrad Ormanları’nın Bahçeköy girişinde Kirazlıbent mevkiinde araçlarını izbe bir yere çekip patika yollardan traktörlerle 2 kilometre mesafedeki çadıra ulaştığı belirlendi.
Belgrad Ormanı'nda kumar çadırı basıldı
Kumar çadırının ise traktör aküsünden alınan elektrikle aydınlatıldığı anlaşıldı. Ormanın derinliklerinde Bahçeköy Merkez’e yaklaşık 7-8 kilometre uzaklıkta kurulan çadırı Habertürk havadan görüntüledi.
 
İSTANBUL’UN KUMAR RAPORU 
İstanbul’da son 1 yıl içinde düzenlenen bin 653 tombala ve kumar operasyonunda 3 bin 218 kişi gözaltına alındı. Kumar oynadıkları belirlenen 39 bin kişiye de 8 milyon 853 TL para cezası kesildi. Operasyonlarda kumarbazların okul önlerine kadar sızdıkları ortaya çıktı. Polis telefon şarjı görünümlü kumar makinesi bile ele geçirdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
KumarhaneBelgradİstanbul
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