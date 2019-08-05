Ormanda ‘Fotokapan’a takıldı: Suçüstü yakalandı

ARAZİDE 2500 gram kubar esrar maddesiyle 450 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceceler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık araziye yaklaşık 1 ay önce kimliği belirsiz kişiler tarafından kenevir ekildiğini tespit ederek, olayla ilgili çalışma başlattı. Akseki sulh ceza hakimliğinden alınan teknik araçlarla izleme kararı sonrası bölgeyi fotokapanla kontrol altına alan jandarma ekipleri, büyük uğraşlar ve araştırmalar sonucunda B.Y. (26) ve S.G.'yi (41) suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan aramalarda yaklaşık 2500 gram kubar esrar maddesiyle 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Y. ve S.G. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldıkları Akseki sulh ceza hekimliğince tutuklanarak, Alanya Cezaevi'ne gönderildi.