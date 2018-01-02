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Ormana odun toplamaya giden köylünün cansız bedeni bulundu

Bolu'da ormanlık alana odun toplamaya giden yaşlı adamdan haber alamayan yakınları aramaya çıktı. Yaşlı adamın cansız bedeni, traktörünün yanında bulundu

Ormana odun toplamaya giden köylünün cansız bedeni bulundu

Bolu'da ormanlık alana odun toplamaya giden yaşlı adamdan haber alamayan yakınları aramaya çıktı. Yaşlı adamın cansız bedeni, traktörünün yanında bulundu

02 Ocak 2018 Salı 09:56
Ormana odun toplamaya giden köylünün cansız bedeni bulundu
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BOLU'DA, ormanlık alana odun toplamak için giden 80 yaşındaki Durmuş Özbakan'ın cesedi bulundu.

YAKINLARI ARAMAYA ÇIKTI

Köprücüler Köyü'nde oturan Durmuş Özbakan, sabah saatlerinde traktörüyle odun toplamak için ormanlık alana gitti. Gece saatlerine kadar Özbakan'dan haber alamayan yakınları ormanlık alanda yaşlı adamı aramaya başladı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yaklaşık 3 saatlik arama çalışmalarının ardından 50 yaşındaki Kemal Özbakan, babasını traktörün yanında yerde buldu. Kemal Özbakan, durumu 112 Acil ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ulaşımın zor olduğu ormanlık alana gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Kalp hastası olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Durmuş Özbakan'ın ilk incelemelere göre kalp krizi geçirmiş olabileceği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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