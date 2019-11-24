Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul’da yakalandı...

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1990’lı yolların sonunda işlenen bir çok cinayette doğrudan ya da dolaylı parmağı olan ve ‘çete soruşturması’ kapsamında uzun süredir aranan çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz’ın İstanbul’da bir villada gizlendiğini belirledi. Uzun süredir izi sürülen suç örgütü elebaşının Büyükçekmece’de bir villada saklandığını belirleyen emniyet güçleri, bu gece yarısından sonra villanın çevresini özel harekat timleri ile kuşatarak saat 01:00 sıralarında söz konusu adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz ve villada beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Korkmaz’ın kızı olduğu, diğer şüphelinin ise çete liderinin en yakınındaki isimlerden çeşitli mahkemelerce aranan M.A. olduğu öğrenildi.