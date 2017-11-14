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Organize hırsızlık çetesi çökertildi!

İstanbul'da 3 ay içinde 3 milyon liralık hırsızlık yapan 16 kişilik hırsızlık çetesi polis operasyonuyla gözaltına alındı

Organize hırsızlık çetesi çökertildi!

İstanbul'da 3 ay içinde 3 milyon liralık hırsızlık yapan 16 kişilik hırsızlık çetesi polis operasyonuyla gözaltına alındı

14 Kasım 2017 Salı 13:44
Organize hırsızlık çetesi çökertildi!
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ŞÜPHELİLERLE birlikte çok sayıda silah ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Daha önceden 67 kez polise geliş kaydı bulunan cezaevi firarasi  37 yaşındaki Ercan B.'nin liderliğini yaptığı şebekenin organize bir şekilde hırsızlık yaptığı kendi içinde "Konaklama sağlayacıları", "Çalınacak kasaları belirleyenler" "Çalınan ziynet eşyalarını paraya çevirenler" gibi kollara ayrıldıkları tespit edildi. Çete lideri Ercan B.'nin hırsızlık yapmayan yada kendisi için hırsızlık yapan çete üyelerini ayaklarından vurdurduğu öğrenildi. Şebekenin çaldıkları arasında tanesi bin lira olan 49 Güvercin'de bulunuyor.

Şebekenin kaçış güzergahlarında bulunan esnafları tehdit ederek kamera kayıtlarını sildirdiği tespit edildi.

26 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından daha önceden belirlenen toplam 26 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 7 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen operasyonda Fatih İlçesinde 21, Başakşehir, Güngören, Büyükçekmece ve Bahçelievlerde birer adres olmak üzere yapılan baskınlarda liderliğini Ercan B.'nin yaptığı hırsızlık çetesi çökertildi. Operasyonlarda Ercan B. ile birlikte biri yaşı küçük 16 kişi gözaltına alındı.

EVLERİNDEN ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

Baskın yapılan evlerde yapılan aramalanda 4 tabanca, 2 adet av tüfeği, 200 adet mermi 980 gram uyuşturucu hap, 400 gram esrar ile 4 bin 500 lira para ele geçirildi. Şüphelilerle birlikte ayrıca kasa açmakta kullanılan özel uçlu bir matkap ile altının değerini belirlemeye yarayan solüsyonlar bulundu. 

TEHDİTLE KAMERA KAYITLARINI SİLDİRİYORLARMIŞ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin daha önceden kasasında para bulunacak esnafların dükkanlarını tespit ettikleri daha sonra geceyarısı 3-4 kişilik gruplar halinde gelerer kasaları açarak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Organize bir şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edilen şebeke elemanlarının kendi aralarında " Konaklama sağlayıcılar", "Çalınacak kasaları belirleyenler", "Ziynet eşyalarını paraya çevirenler", "Kasa açıcılar" gibi bölümlere ayrıldıkları öğrenildi. Şebekenin kaçış güzergahlarında bulunan esnafları tehdit ederek kamera kayıtlarını sildirdiği tespit edildi.

ÇETE LİDERİ ELEMANLARINI AYAKLARINDAN VURDURUYORMUŞ

Polis soruşturmasında şebeke lideri Ercan B.'nin hırsızlık yapmayan veya kendi adına hırsızlık yapan çete üyelerini cezalandırmak için ayaklarından vurdurduğu tespit edildi. Bu kişiler arasında bulunan ve halen hastanede tedavisi süren şüpheli Ö.Y.'nin çete liderinden kendisini vurdurduğu için şikayetçi olduğu belirtildi. 

ÇALDIKLARI 49 GÜVERCİNİ SATAMAYINCA SALMIŞLAR

Polis şüphelilerin yaptıkları kasa hırsızlıkları yanında Fatih'te bir işhanının çatısında kümesleri bulunan değerli 49 adet güvercinide çaldıklarını tespit etti. Tanesi 1000 lira olan güvercinleri poşetlere koyarak çalan şüphelilerin daha sonra bunları satmaya çalıştıkları ancak başarılı olmayınca saldıkları öğrenildi.

3 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Daha önceden hırsızlık, gasp, kasten yaralama gibi suçlardan polise 67 kez geliş kaydı bulunan çete lideri Ercan B.'nin talimatları doğrultusunda hırsızlık yapan şebeke elemanlarının 26 Ağustos 2017 tarihinden bu güne kadar 17 adet işyerinden hırsızlık, 1 gasp, 1 tehdit ve yaralama olayı olmak üzere 20 ayrı suça karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler bu olaylar sırasında yaklaşık 3 milyon liralık hırsızlık yaptığı öğrenildi..

Polis soruşturmasının ardından işlemleri tamamlanan hırsızlık çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi. Şebeke elamanlarından bazıları çıkışta "Bize komplo yaptıklar, biz bir şey yapmadık." dediler.

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