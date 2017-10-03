Öpüşürken videosunu çektikleri kıza tecavüz eden 3 liseli serbest!

KAYSERİ'DE aynı lisede sınıf arkadaşına şantaj ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 3 lise öğrencisinden ikisi 2'şer yıl 9'ar ay, diğeri ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum oldu. Mahkeme cezayı erteledi.

ARKADAŞLARINI VİDEOYA ÇEKİP ŞANTAJ YAPTILAR

Olay geçen yıl 10 Kasım'da Kocasinan ilçesinde bir lisede meydana geldi. İddiaya göre sınıf arkadaşları B.Ş.'yi (15) üst sınıftan biri ile okul dışında öpüşürken gören ve kameraya çeken yaşları 15 olan M.Ş., O.K. ve M.Y. bu görüntüyü ailesine göstermekle tehdit ederek cinsel istismarda bulundu.

TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİLER

Olayın okul yönetimi tarafından duyulmasının ardından açılan soruşturmada 3 öğrenci gözaltına alındı. 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada tutuksuz yargılanan üç lise öğrencisi ve videosunu çektikleri mağdur kız öğrenci ile şikayetçi annesi hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen sanık lise öğrencileri, video çekmediklerini belirterek tahliyelerini talep etti.

CEZALAR ERTELENDİ

Şikayetçi olan B.Ş ve annesi N.Ş. öğrencilerin cezalandırılmasını istedi. Yargılama sonunda mahkeme heyeti videoyu çeken ve istismarda bulunan M.Ş.'ye 3 yıl 9 ay, O.K. ve M.Y.'ye de 2'şer yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, cezalarda hükmün geri bırakılmasına karar verdi ve şüphelileri serbest bıraktı.